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“Саакашвили попросил Гизо рвать Труханова”: мэр Одессы в суде зачитал негласные переговоры детективов НАБУ

“Саакашвили попросил Гизо рвать Труханова”: мэр Одессы в суде зачитал негласные переговоры детективов НАБУ

Киев  •  УНН

 • 17347 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что к его “политическому” преследованию непосредственное отношение имеет первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, которого об этом “по дружбе” попросил Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент УНН с заседания Высшего антикоррупционного суда, где мэру Одессы избирают меру пресечения.

Цитата

“Есть один документ- протокол о результатах проведения негласных разыскных действий. Эти материалы представлены суду и они характеризуют то, что сейчас происходит.

Детектив НАБУ или агент встречается с людьми и они обсуждают вопрос. (Дальше Труханов цитирует протокол НСРД — ред):

— Короче, что там у вас?
— Смотри, рассказываю тебе всю суть вопроса, чтоб ты просто понимал всю глобальность процесса, откуда вообще пошла ситуация. Саакашвили попросил Гизо (первый заместитель директора НАБУ — ред), чтобы Гизо начал рвать Труханова. Это чтоб ты понимал, с чего вообще этот процесс пошел”, — озвучил разговор сотрудников НАБУ Труханов.

В контексте

6 октября 2021 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе мэр Одессы.

Дополнение

Незадолго до предъявления подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана в свою очередь называли спонсором Михаила Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области.

Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

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