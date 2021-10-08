“Саакашвили попросил Гизо рвать Труханова”: мэр Одессы в суде зачитал негласные переговоры детективов НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что к его “политическому” преследованию непосредственное отношение имеет первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, которого об этом “по дружбе” попросил Михаил Саакашвили, передаёт корреспондент УНН с заседания Высшего антикоррупционного суда, где мэру Одессы избирают меру пресечения.
Цитата
“Есть один документ- протокол о результатах проведения негласных разыскных действий. Эти материалы представлены суду и они характеризуют то, что сейчас происходит.
Детектив НАБУ или агент встречается с людьми и они обсуждают вопрос. (Дальше Труханов цитирует протокол НСРД — ред):
— Короче, что там у вас?
— Смотри, рассказываю тебе всю суть вопроса, чтоб ты просто понимал всю глобальность процесса, откуда вообще пошла ситуация. Саакашвили попросил Гизо (первый заместитель директора НАБУ — ред), чтобы Гизо начал рвать Труханова. Это чтоб ты понимал, с чего вообще этот процесс пошел”, — озвучил разговор сотрудников НАБУ Труханов.
В контексте
6 октября 2021 детективы Национального бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. В их числе мэр Одессы.
Дополнение
Незадолго до предъявления подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.
Кивана в свою очередь называли спонсором Михаила Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области.
Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.
Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.