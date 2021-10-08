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"Саакашвілі попросив Гізо рвати Труханова": мер Одеси в суді зачитав негласні переговори детективів НАБУ

"Саакашвілі попросив Гізо рвати Труханова": мер Одеси в суді зачитав негласні переговори детективів НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що до його "політичного" переслідування безпосередній стосунок має перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, якого про це "по дружбі" попросив Михайло Саакашвілі, передає кореспондент УНН із засідання Вищого антикорупційного суду, де меру Одеси обирають запобіжний захід.

Цитата

"Є один документ-протокол про результати проведення негласних пошукових дій. Ці матеріали представлені суду і вони характеризують те, що зараз відбувається.

Детектив НАБУ або агент зустрічається з людьми і вони обговорюють питання. (Далі Труханов цитує протокол НСРД - ред):

- Коротше, що там у вас?
- Дивись, розповідаю тобі всю суть питання, щоб ти просто розумів всю глобальність процесу, звідки взагалі пішла ситуація. Саакашвілі попросив Гізо (перший заступник директора НАБУ - ред.), щоб Гізо почав рвати Труханова. Це щоб ти розумів, з чого взагалі цей процес пішов", - озвучив розмову співробітників НАБУ Труханів.

У контексті

6 жовтня 2021 року детективи Національного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них мер Одеси.

Доповнення

Незадовго до пред'явлення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Кивана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Кивана, в свою чергу, називали спонсором Михайла Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області.

З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.

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