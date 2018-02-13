Саакашвили попросил помощи у Евросоюза и Меркель

"Если Евросоюз, и особенно канцлер Ангела Меркель, в конце концов ничего не сделает, Украина придет к краху", - сказал он.

По словам бывшего президента Грузии, Президент П.Порошенко хочет избавиться от него, как борца с коррупцией.

М.Саакашвили заявил также, что снова отправится в Украину. "Заявлены большие демонстрации, и я законно вернусь в Украину", - добавил он.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.