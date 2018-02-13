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Саакашвілі попросив допомоги у Євросоюзу і Меркель

Саакашвілі попросив допомоги у Євросоюзу і Меркель

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Колишній президент Грузії Міхеыл Саакашвілі, який був видворений з України в понеділок, закликав до підтримки з боку Європейського Союзу і, зокрема, канцлера Ангели Меркель. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, передає УНН.

"Якщо Євросоюз, і особливо канцлер Ангела Меркель, врешті-решт нічого не зробить, Україна прийде до краху", - сказав він.

За словами колишнього президента Грузії, Президент П.Порошенко хоче позбутися від нього, як борця з корупцією.

М.Саакашвілі заявив також, що знову відправиться в Україну. "Заявлені великі демонстрації, і я законно повернуся в Україну", - додав він.

Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, 12 лютого М.Саакашвілі повернули в ту країну, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство - Польщу.

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