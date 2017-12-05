Саакашвили вряд ли выберут домашний арест - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Генеральный Прокурор Украины Юрий Луценко подверг сомнению избрание экс-президенту Грузии Саакашвили пресечения в виде домашнего ареста. Об этом он сказал во время заседания Верховной Рады, передает УНН.
"Статус Саакашвили - человек, сбежавший из-под стражи, и это ставит под сомнение возможность гуманного предложения прокуратуры завтра или в последующие дни после объявления ему подозрения предложить ему домашний арест. Мы будем над этим крепко думать, но думать в первую очередь об украинском государстве", - сказал генпрокурор.
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Также он отметил, что у Саакашвили есть 24 часа, чтобы самостоятельно прийти к следователям.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.