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Саакашвілі навряд чи оберуть домашній арешт - Луценко

Саакашвілі навряд чи оберуть домашній арешт - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний Прокурор України Юрій Луценко поставив під сумнів обрання екс-президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Про це він сказав під час засідання Верховної Ради, передає УНН.

“Статус Саакашвілі — є людина, яка втекла з-під варти, і це ставить під сумнів можливість гуманної прокуратури завтра або в наступні дні після оголошення йому підозри запропонувати йому домашній арешт. Ми будемо над цим міцно думати, але думати в першу чергу про українську державу”, — сказав генпрокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ГПУ оголосила Саакашвілі в розшук

Також він зазначив, що Міхеіл Саакашвілі має 24 години, щоб самостійно прийти до слідчих.

Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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