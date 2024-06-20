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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С временно оккупированных территорий удалось вывезти еще 10 украинских детей

С временно оккупированных территорий удалось вывезти еще 10 украинских детей

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 09:45  •  12023 просмотра

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С временно оккупированных территорий удалось вернуть 10 украинских детей, которые испытали ужас от оккупационной "власти".

С временно оккупированных территорий удалось вернуть 10 украинских детей, сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец, передает УНН

По словам Лубинца, дети вместе со своими родными проживали на ТОТ – в Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Сейчас они на подконтрольной Украине территории оправляются от пережитых ужасов, которые им устраивала оккупационная "власть".

Поражают масштабы принудительной мобилизации-по словам возвращенных, без российского паспорта нельзя предпринять никакого действия или получить медицинскую помощь. Дети воочию видели, как россияне совершали безосновательные обыски в их домах. А мама одного из мальчиков сообщила, что они вообще проживали в поврежденном российским снарядом доме

- заявил Лубинец.

Как указал Омбудсман, оккупанты заставляли детей ходить в российскую школу и каждый понедельник петь гимн рф. Некоторым удавалось получать онлайн украинское образование, однако родителей запугивали, что в таком случае детей будут отбирать. Поэтому, чтобы этого не случилось, украинцы, по словам Лубинца,  принимают решение оставить все, чтобы уберечь жизнь и будущее своих детей.

Дополнение 

Омбудсман напомнил, что если ваш ребенок пропал, и вы как законный его представитель не знаете его места пребывания — обязательно сообщите об этом факте Национальной полиции Украины по номеру 102. Если же вы убеждены, что ребенка депортировали на рф, находится ли он на ТОТ-  кроме полиции стоит сообщить и офис Омбудсмана. 

Контакты Офиса Омбудсмана: горячая линия 0 800 50 17 20 - в пределах Украины, 044 299 74 08 - для звонков из-за рубежа, электронный адрес - [email protected]

Парламентарии 46 стран Совета Европы будут искать механизмы возвращения украинских детей, депортированных рф19 июня 2024, 09:05 • 103087 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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