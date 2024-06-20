З тимчасово окупованих територій вдалось вивезти ще 10 українських дітей
Київ • УНН
З тимчасово окупованих територій вдалося повернути 10 українських дітей, які зазнали жахів від окупаційної "влади".
З тимчасово окупованих територій вдалося повернути 10 українських дітей, повідомив Омбудсман Дмитро Лубінець, передає УНН.
За словами Лубінця, діти разом зі своїми рідними проживали на ТОТ – у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Наразі вони на підконтрольній Україні території оговтуються від пережитих жахів, які їм влаштовувала окупаційна "влада".
Вражають масштаби примусової мобілізації – зі слів повернутих, без російського паспорта не можна зробити жодної дії чи отримати медичну допомогу. Діти на власні очі бачили, як росіяни здійснювали безпідставні обшуки в їхніх помешканнях. А мама одного із хлопчиків повідомила, що вони взагалі проживали у пошкодженому російським снарядом будинку
Як вказав Омбудсман, окупанти змушували дітей ходити до російської школи та щопонеділка співати гімн рф. Декому вдавалося здобувати онлайн українську освіту, проте батьків залякували, що у такому разі дітей відбиратимуть. Тож аби цього не трапилося, українці, за словами Лубінця, ухвалюють рішення зашити все, аби вберегти життя і майбутнє своїх дітей.
Доповнення
Омбудсман нагадав, що якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування — обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102. Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на рф, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й Офіс Омбудсмана.
Контакти Офісу Омбудсмана: гаряча лінія 0 800 50 17 20 — у межах України, 044 299 74 08 — для дзвінків з-за кордону, електронна адреса — [email protected]
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