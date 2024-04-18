С воином Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе Киева

Прощание с активистом и военным Павлом Петриченко состоится 19 апреля в столичном Михайловском соборе. Об этом сообщила сестра Павла - Марина Петриченко, передает УНН.

"Чин похорон младшего сержанта Павла Петриченко состоится 19 апреля в 12:00 в Михайловском соборе", - написала она в соцсети X.

Напомним

15 апреля стало известно, что на фронте погиб военнослужащий 59 бригады ВСУ Павел Петриченко. Известный активист, участник общественных инициатив, и бывший глава штаба Партии Сергея Притулы.

До войны солдат Павел Петриченко был проектным менеджером. Также Петриченко занимал активную общественную позицию, был одним из основателей движения "Кто заказал Катю Гандзюк. Он выступил автором петиции об ограничении работы онлайн-казино на время действия военного положения в Украине.

На гибель воина отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства подчеркнул, что все мы должны помнить, что Украина - это люди, которым не безразлично, что будет с Украиной.