С воином Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе Киева

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  131027 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  168973 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  169260 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  149729 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  114773 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126873 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138355 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137564 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124107 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  103635 просмотра

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С воином Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе Киева

С погибшим на фронте воином и активистом Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе в Киеве.

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С воином Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе Киева

Сумскую область ночью враг обстрелял из АГС: 10 взрывов

Ночью враг обстрелял Белопольскую громаду в Сумской области, прозвучало 10 взрывов.

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Сумскую область ночью враг обстрелял из АГС: 10 взрывов

США готовы пойти на "дальнейшие шаги" против Китая, если он будет помогать рф в войне в Украине

США предупреждают Китай о "дальнейших шагах", если он будет помогать россии наращивать свой военный потенциал и избегать санкций из-за вторжения в Украину.

Новости Мира •   •  4121 просмотра
США готовы пойти на "дальнейшие шаги" против Китая, если он будет помогать рф в войне в Украине

В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Киевщины и Черниговщины

Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе для Киевской и Черниговской областей в Украине, объявив воздушную тревогу.

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В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Киевщины и Черниговщины

ФРГ разослала письма союзникам с просьбой предоставить Украине системы ПВО

Германия начала глобальную инициативу под названием "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD) для устранения пробелов в противовоздушной обороне Украины, призывая союзников и партнеров предоставить системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов, войск и критически важной инфраструктуры.

Война •   •  6294 просмотра
ФРГ разослала письма союзникам с просьбой предоставить Украине системы ПВО

План Украины передали странам ЕС для одобрения, первые отзывы достаточно положительные - Еврокомиссия

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению заявил, что первые отзывы на План Украины, утвержденный Еврокомиссией и переданный странам-членам ЕС, являются положительными, и он не предусматривает никаких сложностей в этом вопросе.

Экономика •   •  5885 просмотра
План Украины передали странам ЕС для одобрения, первые отзывы достаточно положительные - Еврокомиссия

ЕС собирается на следующей неделе выделить Украине транш помощи в 1,5 млрд евро

На следующей неделе Европейский Союз, как ожидается, выделит еще 1,5 миллиарда евро помощи Украине в рамках Ukraine Facility в дополнение к 4,5 миллиардам евро, уже предоставленных ранее.

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ЕС собирается на следующей неделе выделить Украине транш помощи в 1,5 млрд евро

В Днепре прогремел взрыв - СМИ

Взрыв прогремел в Днепре на фоне воздушной тревоги и предупреждений о возможной атаке баллистических ракет.

Война •   •  7957 просмотра
В Днепре прогремел взрыв - СМИ

ВАКС огласил приговор уличенным в коррупции главе и депутату горсовета в Одесской области

Председатель и депутат городского совета Измаильского района Одесской области приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы соответственно за получение взятки за предоставление в аренду земельного участка.

Криминал и ЧП •   •  7083 просмотра
ВАКС огласил приговор уличенным в коррупции главе и депутату горсовета в Одесской области

Спортсмены рф являются агентами гибридного влияния - Министерство молодежи и спорта

Министерство молодежи и спорта Украины считает российских спортсменов, которые не сменили спортивное гражданство, агентами российского гибридного влияния, поскольку они прославляют российскую агрессию, несмотря на то, что война наносит вред украинским спортсменам и тренерам.

Война •   •  9088 просмотра
Спортсмены рф являются агентами гибридного влияния - Министерство молодежи и спорта