С воином Павлом Петриченко попрощаются 19 апреля в Михайловском соборе Киева

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США готовы пойти на "дальнейшие шаги" против Китая, если он будет помогать рф в войне в Украине
США предупреждают Китай о "дальнейших шагах", если он будет помогать россии наращивать свой военный потенциал и избегать санкций из-за вторжения в Украину.
В Воздушных силах предупредили о ракетной опасности для Киевщины и Черниговщины
Воздушные силы предупреждают о ракетной угрозе для Киевской и Черниговской областей в Украине, объявив воздушную тревогу.
ФРГ разослала письма союзникам с просьбой предоставить Украине системы ПВО
Германия начала глобальную инициативу под названием "Немедленные действия по противовоздушной обороне" (IAAD) для устранения пробелов в противовоздушной обороне Украины, призывая союзников и партнеров предоставить системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов, войск и критически важной инфраструктуры.
План Украины передали странам ЕС для одобрения, первые отзывы достаточно положительные - Еврокомиссия
Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению заявил, что первые отзывы на План Украины, утвержденный Еврокомиссией и переданный странам-членам ЕС, являются положительными, и он не предусматривает никаких сложностей в этом вопросе.
ЕС собирается на следующей неделе выделить Украине транш помощи в 1,5 млрд евро
На следующей неделе Европейский Союз, как ожидается, выделит еще 1,5 миллиарда евро помощи Украине в рамках Ukraine Facility в дополнение к 4,5 миллиардам евро, уже предоставленных ранее.
В Днепре прогремел взрыв - СМИ
Взрыв прогремел в Днепре на фоне воздушной тревоги и предупреждений о возможной атаке баллистических ракет.
ВАКС огласил приговор уличенным в коррупции главе и депутату горсовета в Одесской области
Председатель и депутат городского совета Измаильского района Одесской области приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы соответственно за получение взятки за предоставление в аренду земельного участка.
Спортсмены рф являются агентами гибридного влияния - Министерство молодежи и спорта
Министерство молодежи и спорта Украины считает российских спортсменов, которые не сменили спортивное гражданство, агентами российского гибридного влияния, поскольку они прославляют российскую агрессию, несмотря на то, что война наносит вред украинским спортсменам и тренерам.