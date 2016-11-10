C.Власенко прокомментировал деньги "Биокона" в декларации В.Хомутынника

"Единственное что я вам могу сказать - что финансовая помощь и возврат долга - это очевидно юридически разные вещи.

Я не знаком настолько глубоко с декларацией господина Хомутынника, я не изучал все 450 деклараций народных депутатов Украины.

Для начала любую декларацию надо чтобы сначала проверило НАПК, если НАПК проведет опрос, выяснит и получит подтверждение того, что на их взгляд выглядит как деятельность, подпадающая под признаки уголовно-наказуемых (действий - ред.), то тогда НАПК может обратиться к любым правоохранительным органам. Это одна процедура.

Вторая процедура - любой правоохранительный орган, в подследственность которого попадают эти составы преступления - могут обращать на них внимание. Если это подследственность НАБУ - это НАБУ, если ГПУ - это прокуратуры. Зависит от того какое преступление они там увидят. Но единственное что я еще раз скажу - финансовая помощь и возврат средств которые были ранее переданы в долг, то есть возврат долга - это разные вещи", - отметил он.

Напомним, по данным СМИ, компания "Биокон" помогла нардепу В.Хомутыннику средствами в размере 840 тыс. грн.

Как сказано в декларации, перечислил эти средства В.Хомутыннику лично президент "Биокон" Александр Яворский.

Также напомним, в НАБУ создали рабочие места для сотрудников НАПК для проверки электронной декларации.