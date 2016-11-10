С.Власенко прокоментував гроші “Біокону” у декларації В.Хомутинніка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Фінансова допомога та повернення коштів, які були раніше передані у борг юридично є абсолютно різними речами. Про це УНН зазначив нардеп Сергій Власенко, коментуючи дані ЗМІ про те, що компанія “Біокон” допомогла нардепу В.Хомутинніку коштами в розмірі 840 тис. грн, які сам політик назвав поверненням боргу.
“Єдине що я вам можу сказати — що фінансова допомога і повернення боргу — це очевидно юридично різні речі.
Я не знайомий настільки глибоко із декларацією пана Хомутинніка, я не вивчав всі 450 декларацій народних депутатів України.
Для початку будь-яку декларацію треба аби спочатку перевірила НАЗК, якщо НАЗК проведе опитування, з’ясують і отримають підтвердження того, що на їх погляд виглядає як діяльність, що підпадає під ознаки кримінально-караних (діянь, — ред.), то тоді НАЗК може звернутися до будь-яких правоохоронних органів. Це одна процедура.
Друга процедура — будь-який правоохоронний орган, в підслідність якого потрапляють ці склади злочину — можуть звертати на них увагу. Якщо це підслідність НАБУ — то НАБУ, якщо ГПУ — то прокуратури. Залежить від того який злочин вони там побачать. Але єдине що я ще раз скажу — фінансова допомога і повернення коштів які були раніше передані у борг, тобто повернення боргу — це різні речі”, — зазначив він.
Нагадаємо, за даними ЗМІ, компанія “Біокон” допомогла нардепу В.Хомутинніку коштами в розмірі 840 тис. грн.
Як сказано у декларації, перерахував ці кошти В.Хомутинніку особисто президент “Біокону” Олександр Яворський.
Також нагадаємо, у НАБУ створили робочі місця для співробітників НАЗК для перевірки е-декларацій.