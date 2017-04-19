С.Ребров выиграл звание лучшего тренера 25 тура УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итоги 25 тура украинской Премьер-лиги, назвав лучшего наставника соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Все тренеры оценивались в пяти компонентах и главный наставник киевского “Динамо” Сергей Ребров получил самый высокий средний балл — 4,6.
Вашему вниманию полученные оценки С.Реброва в отдельных пунктах:
Номинальный результат команды — 5
Трудности в выстроены и управлении подопечными — 4
Мастерство в работе с кадрами — 4
Тренерская мастерство — 5
Накопительный критерий — 5.
Напомним, что победителем в данной номинации по итогам 24-го тура стал наставник одесского “Черноморца” Александр Бабич.