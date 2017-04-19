С.Ребров выиграл звание лучшего тренера 25 тура УПЛ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31898 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99179 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150887 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114258 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115093 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111682 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103665 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106882 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103420 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152222 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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С.Ребров выиграл звание лучшего тренера 25 тура УПЛ

С.Ребров выиграл звание лучшего тренера 25 тура УПЛ

Киев  •  УНН

 • 10334 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Всеукраинское объединение тренеров по футболу подвело итоги 25 тура украинской Премьер-лиги, назвав лучшего наставника соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Все тренеры оценивались в пяти компонентах и ​​главный наставник киевского “Динамо” Сергей Ребров получил самый высокий средний балл — 4,6.

Вашему вниманию полученные оценки С.Реброва в отдельных пунктах:

Номинальный результат команды — 5
Трудности в выстроены и управлении подопечными — 4
Мастерство в работе с кадрами — 4
Тренерская мастерство — 5
Накопительный критерий — 5.

Напомним, что победителем в данной номинации по итогам 24-го тура стал наставник одесского “Черноморца” Александр Бабич.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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