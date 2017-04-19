С.Ребров выиграл звание лучшего тренера 25 тура УПЛ

Все тренеры оценивались в пяти компонентах и ​​главный наставник киевского “Динамо” Сергей Ребров получил самый высокий средний балл — 4,6.

Вашему вниманию полученные оценки С.Реброва в отдельных пунктах:

Номинальный результат команды — 5

Трудности в выстроены и управлении подопечными — 4

Мастерство в работе с кадрами — 4

Тренерская мастерство — 5

Накопительный критерий — 5.

Напомним, что победителем в данной номинации по итогам 24-го тура стал наставник одесского “Черноморца” Александр Бабич.