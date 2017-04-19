С.Ребров виграв звання кращого тренера 25 туру УПЛ

Усі тренери оцінювалися в п’яти компонентах і головний наставник київського “Динамо” Сергій Ребров отримав найвищий середній бал — 4,6.

До вашої уваги отримані оцінки С.Ребровим в окремих пунктах:

Номінальний результат команди — 5

Труднощі в вишикувані та керуванні підопічними — 4

Майстерність в роботі з кадрами — 4

Тренерська майстерність — 5

Накопичувальний критерій — 5.

Нагадаємо, що переможцем в даній номінації за підсумками 24-го туру став наставник одеського “Чорноморця” Олександр Бабич.