С.Ребров виграв звання кращого тренера 25 туру УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу підбило підсумки 25 туру української Прем’єр-ліги, назвавши найкращого наставника змагань, повідомляє УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Усі тренери оцінювалися в п’яти компонентах і головний наставник київського “Динамо” Сергій Ребров отримав найвищий середній бал — 4,6.
До вашої уваги отримані оцінки С.Ребровим в окремих пунктах:
Номінальний результат команди — 5
Труднощі в вишикувані та керуванні підопічними — 4
Майстерність в роботі з кадрами — 4
Тренерська майстерність — 5
Накопичувальний критерій — 5.
Нагадаємо, що переможцем в даній номінації за підсумками 24-го туру став наставник одеського “Чорноморця” Олександр Бабич.