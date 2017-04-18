С.Полторак встретился с президентом Парламентской ассамблеи НАТО

Во время встречи стороны обсудили безопасность в Украине и состояние реформирования оборонного ведомства и Вооруженных Сил Украины.

Министр обороны Украины отметил важность поддержки Италии в ситуации, когда Украина отстаивает свою территориальную целостность.

"Украинцы готовы защищать свою страну и европейские демократические ценности. Реформировать Вооруженные Силы во время боевых действий трудно, такого опыта нет ни у кого, но у меня нет никакого сомнения, что у нас все получится", - сообщил С.Полторак.

Отмечается, что в свою очередь Паоло Алле поблагодарил за комплексный обзор ситуации и подчеркнул важность тех реформ, которые происходят в Украине сегодня.

"Я несколько раз был в Украине, посещал Одессу, Мариуполь и собственными глазами видел, что происходит. Уверяю, что Италия - хороший друг для Украины, и мы понимаем, насколько важна поддержка Италии вашей стране", - заявил П.Алле.

Как сообщал УНН, министр обороны Украины Степан Полторак начал официальный визит в Италию, где встретится с начальником Генштаба и главой Минобороны Италии.