С.Полторак зустрівся з президентом парламентської асамблеї НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак в рамках візиту до Італійської Республіки провів зустріч із Президентом Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Під час зустрічі сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та стан реформування вітчизняного оборонного відомства та Збройних Сил України.
Міністр оборони України наголосив на важливості підтримки Італії в ситуації, коли Україна відстоює свою територіальну цілісність.
“Українці готові захищати свою країну та європейські демократичні цінності. Реформувати Збройні Сили під час бойових дій важко, такого досвіду немає ні у кого, але у мене немає жодного сумніву, що у нас все вдасться”, — повідомив С.Полторак.
Відзначається, що у свою чергу Паоло Аллі подякував за комплексний огляд ситуації та наголосив на важливості тих реформ, які відбуваються в Україні сьогодні.
“Я декілька разів був в Україні, відвідував Одесу, Маріуполь і на власні очі бачив, що відбувається. Запевняю, що Італія — добрий друг для України, і ми усвідомлюємо, наскільки важлива підтримка Італії вашій країні”, — заявив П.Аллі.
Як повідомляв УНН, міністр оборони України Степан Полторак розпочав офіційний візит до Італії, де зустрінеться з начальником Генштабу та очільником Міноборони Італії.