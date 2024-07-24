Благодаря усилиям организаций Bring Kids Back UA и Save Ukraine, семерых детей вернули в Украину с оккупированных территорий. Среди них дети военных, сироты и подростки, которые подвергались угрозам из-за проукраинской позиции.
Еще семерых украинских детей вернули с оккупированных Россией территорий. Об этом рассказал CEO «Save Ukraine» Николай Кулеба, передает УНН.
Детали
24 июля 2024 благодаря совместным усилиям Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Украину вернулись семеро украинских детей с временно оккупированных территорий
Среди детей, которых удалось вернуть в Украину:
Кулеба отметил, что с 2014 года 1,5 миллиона украинских детей находятся на оккупированных территориях и на территории российской федерации. Многие из них были незаконно депортированы или принудительно перемещены, остальные остаются под угрозой депортации.
Он также предупредил, что все они сейчас подвергаются российской индоктринации. Наибольшая угроза нависает над теми, кто отказывается принять гражданство РФ, посещать занятия, насыщенные российской пропагандой, и присоединяться к военизированным группам.
россия продолжает свою политику искоренения украинской идентичности. Не имея безопасных путей эвакуации, живя в условиях принудительной русификации, военной индоктринации и угрозы депортации, украинские дети на ВОТ нуждаются в нашей защите
Шмигаль зустрівся із держсекретарем Ватикану: обговорили встановлення миру та повернення полонених й українських дітей22 июля 2024, 11:23 • 60349 просмотров
Напомним,
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россия рассматривает украинских детей как ресурс для своей будущей армии и агрессии, принудительно депортируя и мобилизуя их.