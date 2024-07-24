Еще семерых украинских детей вернули с оккупированных Россией территорий. Об этом рассказал CEO «Save Ukraine» Николай Кулеба, передает УНН.

Детали

24 июля 2024 благодаря совместным усилиям Bring Kids Back UA и Save Ukraine в Украину вернулись семеро украинских детей с временно оккупированных территорий - говорится в заметке.

Среди детей, которых удалось вернуть в Украину:

12-летняя девочка, родители которой служат в Вооруженных силах Украины. Они долго искали возможность эвакуировать дочь, ведь дети военнослужащих на ВОТ находятся под пристальным контролем.

Двое братьев, 15 и 19 лет. Месяц назад ФСБ задержала их родителей, и пока о них ничего не известно. Российские спецслужбы также допрашивали старшего брата. Было очень сложно вывезти ребят с оккупированной территории, но теперь они в безопасности под временной опекой их крестной.



18-летний парень и 19-летняя девушка с Херсонщины, которых приемные родители бросили на оккупированной территории. Они получали угрозы из-за своей проукраинской позиции. Теперь Украина обеспечит им необходимую поддержку и поможет начать новую жизнь.



14-летний парень, который не мог выехать с временно оккупированной территории из-за разрушенного российскими войсками моста, наконец воссоединился со своей матерью после двух лет разлуки.



Седьмой ребенок - парень-подросток, мать которого до сих пор находится в оккупации.



Кулеба отметил, что с 2014 года 1,5 миллиона украинских детей находятся на оккупированных территориях и на территории российской федерации. Многие из них были незаконно депортированы или принудительно перемещены, остальные остаются под угрозой депортации.

Он также предупредил, что все они сейчас подвергаются российской индоктринации. Наибольшая угроза нависает над теми, кто отказывается принять гражданство РФ, посещать занятия, насыщенные российской пропагандой, и присоединяться к военизированным группам.

россия продолжает свою политику искоренения украинской идентичности. Не имея безопасных путей эвакуации, живя в условиях принудительной русификации, военной индоктринации и угрозы депортации, украинские дети на ВОТ нуждаются в нашей защите - резюмировал CEO «Save Ukraine» Николай Кулеба.

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Напомним,

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что россия рассматривает украинских детей как ресурс для своей будущей армии и агрессии, принудительно депортируя и мобилизуя их.