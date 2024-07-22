Шмыгаль встретился с госсекретарем Ватикана: обсудили установление мира и возвращение пленных и украинских детей
Киев • УНН
Премьер-министр Украины встретился с госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином в Киеве. Они обсудили установление мира, возвращение пленных и украинских детей, а также восстановление медицинской инфраструктуры.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином, который прибыл в Киев. Шмыгаль и Паролин обсудили установление справедливого мира для Украины, возвращение пленных и украинских детей и восстановление медицинской инфраструктуры в Украине. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Рад приветствовать в Киеве Государственного секретаря Святого Престола, кардинала Пьетро Паролина. Его визит в Украину и посещение украинских городов во время войны, которую развязала россия, является свидетельством высокого уровня внимания к нашему государству
По словам премьера, они обсудили установление справедливого мира для Украины, продовольственную безопасность, возвращение пленных и украинских детей. И в этом контексте Шмыгаль поблагодарил Святой Престол за участие в Первом саммите мира и поддержку его решений.
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Также, премьер указал, что Украина высоко ценит предоставление гуманитарной помощи и активное участие в процессе возвращения депортированных украинских детей и пленных. Шмыгаль поблагодарил за помощь в лечении украинских детей, которые стали жертвами российской захватнической войны.
"Рассчитываем также на участие и содействие Святого Престола в восстановлении медицинской инфраструктуры в Украине", - добавил премьер.