Мэр Львова Андрей Садовый встретился с государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином, который прибыл в Украину с официальным визитом и будет находиться здесь несколько дней. Садовый и Паролин обсудили роль Ватикана в обмене военнопленными и возвращении погибших украинских защитников с временно оккупированных территорий. Об этом Садовый написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

В Украину с официальным визитом прибыл государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин. Это фактически второй после Папы человек в Ватикане (...) Один из главных вопросов, который поднимали на встрече - это роль Ватикана в обмене военнопленными и возвращении погибших украинских защитников с временно оккупированных территорий. Обмен телами сложная тема, но нельзя об этом молчать - сообщил Садовый.

Также он рассказал, что Пьетро Паролин будет находиться в Украине несколько дней. Он в частности планирует посетить Одессу, Киев и Житомирскую область.

Напомним

Еще 95 украинских защитников, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники, были освобождены из российского плена благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил - ищем каждого, кто может быть в плену.