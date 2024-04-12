С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

На счетах среднестатистического ООО в столице с оборотом в 5 млн грн (без учета НДС), по подсчетам УНН после уплаты всех налоговых начислений и расходов остается всего с 720 тыс грн.

Для того, чтобы подсчитать какие и сколько налогов платит среднестатистическое ООО в Украине мы взяли столичное предприятие на общей системе налогообложения, плательщика НДС с общим оборотом - 5 млн грн (без НДС).

Кроме того, среди критериев - 5 официально оформленных работников, каждый из которых получает 20 тыс. грн зарплаты (не на руки, а с точки зрения ООО, до уплаты налогов с этой суммы). Считаем, что ООО купило товаров без НДС на 4 млн грн.

Учитывая эти критерии общий фонд заработной платы такого предприятия составляет 100 тыс. грн. С него ООО платит 18% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и 1,5% военного сбора, то есть 19,5 тыс. грн отчислений. Также компания платит 22% единого социального взноса (ЕСВ) из фонда зарплат, или 22 тыс грн начислений.

Если считать, что ООО купило товаров на 4 млн грн, то 20% НДС, от этой суммы будет 800 тыс грн. После продажи товара на 5 млн грн компании 20% НДС составит 1 млн грн. В конечном результате НДС к уплате будет 200 тыс грн.

Для того, чтобы посчитать прибыль ООО, нужно от дохода 5 млн грн отнять 4 млн грн, на которые были куплены товары, а также сумму общего зарплатного фонда и ЕСВ, то есть 122 тыс. грн. В конечном результате получается прибыль 878 тыс грн. Она, в свою очередь, облагается 18% налога на прибыль, что составляет 158 тыс. грн. Для расчета налога на прибыль берется сумма оборота без НДС.

С учетом всех расходов на товар и уплату налогов на счетах предприятия остается всего 720 тыс. грн.

Это в том случае, если у ООО нет операционных расходов, например, на мобильную связь сотрудников или аренду офиса.

Не следует забывать и то, что в зависимости от вида деятельности компания еще может платить акциз, ренту, плату за землю или налог на недвижимость.

Напомним

Украинцы в опросе УНН выразили недовольство действиями власти и налоговой политикой, а также посоветовали председателю налогового комитета Верховной рады Украины Даниилу Гетманцеву, какие еще новые налоги можно ввести в Украине.