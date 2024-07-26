53 новые патронатные семьи появились в Украине с начала этого года. Еще столько же патронатных воспитателей со своими помощниками завершают обучение и вскоре начнут работать. Как пишет УНН, об этом сообщило Министерство социальной политики.

Детали

Минсоцполитики обнародовало промежуточные итоги проекта "Семья для каждого ребенка: развитие семейного патроната", цель которого заключается в том, чтобы за полтора года увеличить количество патронатных семей до 500.

Сейчас в Украине работает 341 патронатная семья, которая воспитывает почти 700 детей.

Этого недостаточно, ведь детей, нуждающихся во временных семьях, гораздо больше - отметили в министерстве.

Там отметили, что патронат над ребенком - это услуга в общинах, которая спасает детей от интернатов. Когда родители оказываются в сложной ситуации и временно не могут выполнять свои обязанности, детей берет на воспитание патронатная семья. И если возвращение в биологическую семью невозможно, дети продолжают расти в семейной среде, пока для них ищут приемную семью или усыновителей.

Напомним

В мае в Украине запустили единую государственную онлайн-платформу "Украина - каждому ребенку" для популяризации усыновления и семейных форм воспитания детей, лишенных родительской опеки.

У Мінсоцполітики розповіли, як планують боротися із корупцією в процесі усиновлення