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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн

С начала года Государственная таможенная служба выявила нарушений на 10,8 млрд грн

Киев  •  УНН

7 июня 2024, 12:23  •  2964 просмотра

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С января по май 2024 года таможенная служба Украины выявила 4 265 нарушений на общую сумму 10,8 млрд грн, что в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

С января по май 2024 года Государственная таможенная службы Украины выявила 4265 нарушений таможенных правил на общую сумму 10,8 млрд грн, что почти в 2,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу.

В 1180 случаях нарушений таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 141 млн грн, в частности:

- промышленные товары на сумму около 84,2 млн грн;

- продовольственные товары на сумму более 25,4 млн грн;

- транспортные средства на сумму 30 млн грн;

- валюта на сумму 1,6 млн грн.

В 1454 случаях нарушений таможенных правил, включая дела из предыдущих периодов, таможнями наложены административные штрафы на сумму 32 млн грн, с которых взыскано штрафов на сумму 36 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 2108 дел о нарушении таможенных правил на сумму 6 млрд грн. По результатам судебного рассмотрения дел, включая те, которые заведены в предыдущие периоды, было наложено взысканий (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 650 млн грн.

Напомним

Киевская таможня предотвратила импорт в Украину 19 тонн ткани на сумму 3 млн грн, которая была изготовлена на заводах текстильной компании в россии. Эта компания известна тем, что среди прочих производит ткани по заказу минобороны рф.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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