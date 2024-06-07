З початку року Державна митна служба виявила порушень на 10,8 млрд грн
Київ • УНН
З січня по травень 2024 року митна служба України виявила 4 265 порушень на загальну суму 10,8 млрд грн, що в 2,4 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
З січня по травень 2024 року Державна митна служби України виявила 4265 порушень митних правил на загальну суму 10,8 млрд грн, що майже в 2,4 рази більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це пише УНН з посиланням на Державну митну службу.
У 1180 випадках порушень митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 141 млн грн, зокрема:
- промислові товари на суму близько 84,2 млн грн;
- продовольчі товари на суму понад 25,4 млн грн;
- транспортні засоби на суму 30 млн грн;
- валюта на суму 1,6 млн грн.
У 1454 випадках порушень митних правил, включаючи справи з попередніх періодів, митницями накладено адміністративні штрафи на суму 32 млн грн, з яких стягнуто штрафів на суму 36 млн грн.
На розгляд до суду митницями передано 2108 справ про порушення митних правил на суму 6 млрд грн. За результатами судового розгляду справ, включаючи ті, що заведені у попередні періоди, було накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 650 млн грн.
Нагадаємо
Київська митниця запобігла імпорту до України 19 тонн тканини на суму 3 млн грн, яка була виготовлена на заводах текстильної компанії в росії. Ця компанія відома тим, що серед інших виробляє тканини на замовлення міноборони рф.