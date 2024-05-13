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Київська митниця запобігла ввезенню в Україну 19 тонн тканини, яку виготовили в росії

Київська митниця запобігла ввезенню в Україну 19 тонн тканини, яку виготовили в росії

Київ • УНН

 • 16428 перегляди

Київська митниця запобігла ввезенню 19 тонн тканини вартістю 3 мільйони гривень, виробленої в рф компанією, відомою як виробник тканин для Міністерства оборони росії.

Київська митниця запобігла імпорту до України 19 тонн тканини на суму 3 млн грн, яка була виготовлена на заводах текстильної компанії в росії. Ця компанія відома тим, що серед інших виробляє тканини на замовлення міноборони рф. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Під час митного оформлення в Київській митниці, у документах йшлося, що тканина, ввезена з Литви, має європейське походження. Проте, під час митного огляду, працівники митниці виявили на рулонах тканини маркування та відбитки штампів російською мовою, які вказували на російського виробника та характеристики тканини,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Згідно з інформацією з відкритих джерел, текстильну продукцію виготовила компанія, зареєстрована у рф як юридична особа, яка спеціалізується на виробництві тканин. Таким чином, ця тканина насправді вироблена в росії та має російське походження. Це суперечить інформації, вказаній у документах, які були використані для перетину товаром митного кордону України.

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За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Тканину тимчасово вилучено до рішення суду. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості цих товарів з можливою конфіскацією товарів.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів для закупівлі сканерів для залізничних пунктів пропуску Волинської та Львівської митниць для швидкого та ефективного огляду вантажів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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