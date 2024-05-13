Київська митниця запобігла ввезенню в Україну 19 тонн тканини, яку виготовили в росії
Київ • УНН
Київська митниця запобігла ввезенню 19 тонн тканини вартістю 3 мільйони гривень, виробленої в рф компанією, відомою як виробник тканин для Міністерства оборони росії.
Київська митниця запобігла імпорту до України 19 тонн тканини на суму 3 млн грн, яка була виготовлена на заводах текстильної компанії в росії. Ця компанія відома тим, що серед інших виробляє тканини на замовлення міноборони рф. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.
Під час митного оформлення в Київській митниці, у документах йшлося, що тканина, ввезена з Литви, має європейське походження. Проте, під час митного огляду, працівники митниці виявили на рулонах тканини маркування та відбитки штампів російською мовою, які вказували на російського виробника та характеристики тканини,
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Згідно з інформацією з відкритих джерел, текстильну продукцію виготовила компанія, зареєстрована у рф як юридична особа, яка спеціалізується на виробництві тканин. Таким чином, ця тканина насправді вироблена в росії та має російське походження. Це суперечить інформації, вказаній у документах, які були використані для перетину товаром митного кордону України.
За даним фактом Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. Тканину тимчасово вилучено до рішення суду. Санкція статті передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості цих товарів з можливою конфіскацією товарів.
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