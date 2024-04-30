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Для залізничних пунктів пропуску: на Волинській та Львівській митницях встановлять сканери

Для залізничних пунктів пропуску: на Волинській та Львівській митницях встановлять сканери

Київ • УНН

 • 22136 перегляди

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів для закупівлі сканерів для залізничних пунктів пропуску Волинської та Львівської митниць для швидкого та ефективного огляду вантажів.

Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів на закупівлю сканерів для залізничних пунктів пропуску. Сканери будуть встановлені на Волинській та Львівській митницях. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час, передає УНН.

"Сьогодні затвердили порядок використання коштів на закупівлю сканерів для залізничних пунктів пропуску. На це в держбюджеті передбачено понад 662 млн грн", - повідомив Шмигаль.

За його словами, сканери будуть встановлені на Волинській та Львівській митницях.

"Вони допоможуть швидко та якісно оглядати вантажі та пришвидшать рух залізничних вантажів в обидва боки", - розповів Шмигаль.

Доповнення

Україна та Угорщина домовилися про відкриття нового пункту пропуску для легкового транспорту.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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