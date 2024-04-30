Для залізничних пунктів пропуску: на Волинській та Львівській митницях встановлять сканери
Київ • УНН
Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів для закупівлі сканерів для залізничних пунктів пропуску Волинської та Львівської митниць для швидкого та ефективного огляду вантажів.
Кабінет міністрів України затвердив порядок використання коштів на закупівлю сканерів для залізничних пунктів пропуску. Сканери будуть встановлені на Волинській та Львівській митницях. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час, передає УНН.
"Сьогодні затвердили порядок використання коштів на закупівлю сканерів для залізничних пунктів пропуску. На це в держбюджеті передбачено понад 662 млн грн", - повідомив Шмигаль.
За його словами, сканери будуть встановлені на Волинській та Львівській митницях.
"Вони допоможуть швидко та якісно оглядати вантажі та пришвидшать рух залізничних вантажів в обидва боки", - розповів Шмигаль.
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