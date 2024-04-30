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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для железнодорожных пунктов пропуска: на Волынской и Львовской таможнях установят сканеры

Для железнодорожных пунктов пропуска: на Волынской и Львовской таможнях установят сканеры

Киев  •  УНН

30 апреля 2024, 14:52  •  1207 просмотра

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Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств для закупки сканеров для железнодорожных пунктов пропуска Волынской и Львовской таможен для быстрого и эффективного досмотра грузов.

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств на закупку сканеров для железнодорожных пунктов пропуска. Сканеры будут установлены на Волынской и Львовской таможнях. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время, передает УНН.

"Сегодня утвердили порядок использования средств на закупку сканеров для железнодорожных пунктов пропуска. На это в госбюджете предусмотрено более 662 млн грн", - сообщил Шмыгаль.

По его словам, сканеры будут установлены на Волынской и Львовской таможнях.

"Они помогут быстро и качественно осматривать грузы и ускорят движение железнодорожных грузов в обе стороны", - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

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