Киевская таможня предотвратила ввоз в Украину 19 тонн ткани, которую изготовили в россии

Киевская таможня предотвратила импорт в Украину 19 тонн ткани на сумму 3 млн грн, которая была изготовлена на заводах текстильной компании в России. Эта компания известна тем, что среди прочих производит ткани по заказу минобороны рф. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Во время таможенного оформления в Киевской таможне, в документах говорилось, что ткань, ввезенная из Литвы, имеет европейское происхождение. Однако, во время таможенного досмотра, работники таможни обнаружили на рулонах ткани маркировки и оттиски штампов на русском языке, которые указывали на российского производителя и характеристики ткани, - говорится в сообщении.

Детали

Согласно информации из открытых источников, текстильную продукцию изготовила компания, зарегистрированная в рф как юридическое лицо, которое специализируется на производстве тканей. Таким образом, эта ткань на самом деле произведена в россии и имеет российское происхождение. Это противоречит информации, указанной в документах, которые были использованы для пересечения товаром таможенной границы Украины.

По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Ткань временно изъята до решения суда. Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 50 до 100% стоимости этих товаров с возможной конфискацией товаров.

Напомним

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств для закупки сканеров для железнодорожных пунктов пропуска Волынской и Львовской таможен для быстрого и эффективного досмотра грузов.