С.Лавров призвал США не прибегать к боевым действиям против КНДР

"Мы не принимаем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким образом нарушать международное право, применяя силу за нарушение устава ООН. Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет", - заявил С.Лавров.

С.Лавров таким образом ответил на распространенное ранее 17 апреля заявление вице-президента США Майка Пенса, что завершилась "эпоха стратегического терпения" относительно усилий Северной Кореи по созданию ядерного оружия.

"В течение последних двух недель мир стал свидетелем силы и решимости нашего нового президента в действиях, совершенных в Сирии и Афганистане. Северная Корея сделает хорошо, если не будет испытывать его решимость или силу вооруженных сил Соединенных Штатов", - отметил М.Пенс.

Как сообщал УНН, постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен считает, что из-за США ядерная война может начаться в любой момент.