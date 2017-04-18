С.Лавров призвал США не прибегать к боевым действиям против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что США воздержатся от односторонних действий в отношении КНДР, наподобие недавней бомбардировки в Сирии, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
"Мы не принимаем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким образом нарушать международное право, применяя силу за нарушение устава ООН. Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет", - заявил С.Лавров.
С.Лавров таким образом ответил на распространенное ранее 17 апреля заявление вице-президента США Майка Пенса, что завершилась "эпоха стратегического терпения" относительно усилий Северной Кореи по созданию ядерного оружия.
"В течение последних двух недель мир стал свидетелем силы и решимости нашего нового президента в действиях, совершенных в Сирии и Афганистане. Северная Корея сделает хорошо, если не будет испытывать его решимость или силу вооруженных сил Соединенных Штатов", - отметил М.Пенс.
Как сообщал УНН, постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен считает, что из-за США ядерная война может начаться в любой момент.