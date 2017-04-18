С.Лавров призвал США не прибегать к боевым действиям против КНДР

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31811 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99114 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150842 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114246 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115082 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111673 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103656 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103417 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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С.Лавров призвал США не прибегать к боевым действиям против КНДР

С.Лавров призвал США не прибегать к боевым действиям против КНДР

Киев  •  УНН

 • 10235 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Глава МИД РФ Сергей Лавров надеется, что США воздержатся от односторонних действий в отношении КНДР, наподобие недавней бомбардировки в Сирии, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

"Мы не принимаем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким образом нарушать международное право, применяя силу за нарушение устава ООН. Поэтому я очень надеюсь, что односторонних действий, наподобие тех, которые мы видели недавно в Сирии, не будет", - заявил С.Лавров.

С.Лавров таким образом ответил на распространенное ранее 17 апреля заявление вице-президента США Майка Пенса, что завершилась "эпоха стратегического терпения" относительно усилий Северной Кореи по созданию ядерного оружия.

"В течение последних двух недель мир стал свидетелем силы и решимости нашего нового президента в действиях, совершенных в Сирии и Афганистане. Северная Корея сделает хорошо, если не будет испытывать его решимость или силу вооруженных сил Соединенных Штатов", - отметил М.Пенс.

Как сообщал УНН, постпред КНДР при ООН Ким Ин Рен считает, что из-за США ядерная война может начаться в любой момент.

 

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