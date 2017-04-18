С.Лавров закликав США не вдаватися до бойових дій супроти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Голова МЗС РФ Сергій Лавров сподівається, що США утримаються від односторонніх дій щодо КНДР, на зразок нещодавньої бомбардування в Сирії, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
“Ми не приймаємо ядерні та ракетні авантюрні дії Пхеньяна в порушення численних резолюцій Радбезу ООН, але це аж ніяк не означає, що можна таким чином порушувати міжнародне право, застосовуючи силу за порушення статуту ООН. Тому я дуже сподіваюся, що односторонніх дій, на зразок тих, які ми бачили нещодавно в Сирії, не буде”, — заявив С.Лавров.
С.Лавров таким чином відповів на поширену раніше 17 квітня заяву віце-президента США Майка Пенса, що завершилася “епоха стратегічного терпіння” щодо зусиль Північної Кореї зі створення ядерної зброї.
“Упродовж останніх двох тижнів світ став свідком сили і рішучості нашого нового президента в діях, учинених у Сирії та Афганістані. Північна Корея зробить добре, якщо не випробовуватиме його рішучість або силу збройних сил Сполучених Штатів”, — відзначив М.Пенс.
Як повідомляв УНН, постпред КНДР при ООН Кім Ін Рен вважає, що через США ядерна війна може початися в будь-який момент.