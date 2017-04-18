С.Лавров закликав США не вдаватися до бойових дій супроти КНДР

“Ми не приймаємо ядерні та ракетні авантюрні дії Пхеньяна в порушення численних резолюцій Радбезу ООН, але це аж ніяк не означає, що можна таким чином порушувати міжнародне право, застосовуючи силу за порушення статуту ООН. Тому я дуже сподіваюся, що односторонніх дій, на зразок тих, які ми бачили нещодавно в Сирії, не буде”, — заявив С.Лавров.

С.Лавров таким чином відповів на поширену раніше 17 квітня заяву віце-президента США Майка Пенса, що завершилася “епоха стратегічного терпіння” щодо зусиль Північної Кореї зі створення ядерної зброї.

“Упродовж останніх двох тижнів світ став свідком сили і рішучості нашого нового президента в діях, учинених у Сирії та Афганістані. Північна Корея зробить добре, якщо не випробовуватиме його рішучість або силу збройних сил Сполучених Штатів”, — відзначив М.Пенс.

Як повідомляв УНН, постпред КНДР при ООН Кім Ін Рен вважає, що через США ядерна війна може початися в будь-який момент.