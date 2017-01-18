С.Курц: Москва может внести большой вклад в урегулирование ситуации на Донбассе

КИЕВ. 18 января. УНН. Глава ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отметил, что Москва может внести большой вклад в урегулирование вооруженного конфликта на Востоке Украины. Об этом он заявил во время визита в Москву, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.