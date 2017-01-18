С.Курц: Москва може зробити великий внесок у врегулюванні ситуації на Донбасі

"З моєї точки зору, Москва тут несе дуже велику відповідальність і у неї є можливість зробити великий внесок у вирішення цього завдання", - сказав С.Курц.

Нагадаємо, С.Курц порушить у Москві питання доступу ОБСЄ до окупованого Криму.

Як повідомляв УНН, С.Курц наголосив на необхідності покращення технічних можливостей місії ОБСЄ на Донбасі.