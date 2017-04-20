С.Кубив подчеркнул важность промышленного диалога Украины и Польши

"Мы очень ценим неизменную поддержку Украины со стороны Польши на политическом, дипломатическом, техническом уровнях, особенно в условиях вызовов и угроз, которые возникли из-за войны на востоке. Поддержка Украины со стороны Польши включая усиление экономического сотрудничества, межпарламентского взаимодействия между нашими странами, ведь дальнейший экономический рост Украины является частью нашей евроинтеграции и мы очень ценим дружбу и сотрудничество с Польшей", - подчеркнул С.Кубив.

С.Кубив также отметил важность промышленного диалога Украины с Польшей и в целом ЕС, развития инновационных проектов, проектов в сфере ИТ, сотрудничество в космической отрасли, авиастроения, а также дальнейшее интенсивное взаимодействие между предприятиями, студентами и общественными организациями.

В свою очередь Р.Терлецкий высоко оценил прогресс Украины в проведении реформ, несмотря на сложные политические условия, в которых оказалась Украина.

"Сегодня нам важно продолжать взаимодействие между Украиной и Польшей в атмосфере дружбы и гостеприимства. Между нашими странами и народами растет взаимный интерес в сотрудничестве, а в экономических отношениях неизменно существует устойчивое взаимовыгодное партнерство, которое наши государства должны усилить через инструменты межпарламентской, правительственной и иных видов межгосударственного взаимодействия", - рассказал Р.Терлецкий.

С.Кубив также подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия между Украиной и Польшей по консолидации международного сообщества в противодействии российской агрессии, а также на улучшение пересечения украино-польской границы.

Как сообщал УНН, С.Кубив обещает вскоре представить справедливую пенсионную реформу.