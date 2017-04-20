С.Кубив подчеркнул важность промышленного диалога Украины и Польши

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31789 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99081 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150829 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114241 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115080 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111671 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103654 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106879 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103416 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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С.Кубив подчеркнул важность промышленного диалога Украины и Польши

С.Кубив подчеркнул важность промышленного диалога Украины и Польши

Киев  •  УНН

 • 10520 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня во время официального визита украинской делегации в Республику Польша Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубов провел двустороннюю встречу с вице-маршалом Сейма Республики Польша Ришардом Терлецким, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Мы очень ценим неизменную поддержку Украины со стороны Польши на политическом, дипломатическом, техническом уровнях, особенно в условиях вызовов и угроз, которые возникли из-за войны на востоке. Поддержка Украины со стороны Польши включая усиление экономического сотрудничества, межпарламентского взаимодействия между нашими странами, ведь дальнейший экономический рост Украины является частью нашей евроинтеграции и мы очень ценим дружбу и сотрудничество с Польшей", - подчеркнул С.Кубив.

С.Кубив также отметил важность промышленного диалога Украины с Польшей и в целом ЕС, развития инновационных проектов, проектов в сфере ИТ, сотрудничество в космической отрасли, авиастроения, а также дальнейшее интенсивное взаимодействие между предприятиями, студентами и общественными организациями.

В свою очередь Р.Терлецкий высоко оценил прогресс Украины в проведении реформ, несмотря на сложные политические условия, в которых оказалась Украина.

"Сегодня нам важно продолжать взаимодействие между Украиной и Польшей в атмосфере дружбы и гостеприимства. Между нашими странами и народами растет взаимный интерес в сотрудничестве, а в экономических отношениях неизменно существует устойчивое взаимовыгодное партнерство, которое наши государства должны усилить через инструменты межпарламентской, правительственной и иных видов межгосударственного взаимодействия", - рассказал Р.Терлецкий.

С.Кубив также подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия между Украиной и Польшей по консолидации международного сообщества в противодействии российской агрессии, а также на улучшение пересечения украино-польской границы.

Как сообщал УНН, С.Кубив обещает вскоре представить справедливую пенсионную реформу.

Украинские Национальные Новости

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