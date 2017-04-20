С.Кубів наголосив на важливості промислового діалогу України та Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні під час офіційного візиту української делегації до Республіки Польща Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів провів двосторонню зустріч з віце-маршалком Сейму Республіки Польща Ришардом Терлецьким, передає УНН з посиланням на прес-службу Уряду.
“Ми дуже цінуємо незмінну підтримку України з боку Польщі на політичному, дипломатичному, технічному рівнях, особливо в умовах викликів та загроз, які постали через війну на сході. Підтримка України з боку Польщі включає посилення економічної співпраці, міжпарламентської взаємодії між нашими країнами, адже подальше економічне зростання України є частиною нашої євроінтеграції і ми надзвичайно цінуємо дружбу та співпрацю з Польщею”, — наголосив С.Кубів.
С.Кубів також підкреслив важливість промислового діалогу України з Польщею та загалом ЄС, розвитку інноваційних проектів, проектів у сфері ІТ, співпрацю у космічній галузі, авіабудування, а також подальшу інтенсивну взаємодію між підприємствами, студентами та громадськими організаціями.
У свою чергу Р.Терлецький високо оцінив прогрес України у втіленні реформ, зважаючи на складні політичні умови, у яких опинилася Україна.
“Сьогодні нам важливо продовжувати взаємодію між Україною та Польщею у атмосфері дружби і привітності. Між нашими країнами та народами зростає взаємне зацікавлення у співпраці, а у економічних відносинах незмінно існує стале взаємовигідне партнерство, яке наші держави мають посилити через інструменти міжпарламентської, урядової та інших видів міждержавної взаємодії”, — розповів Р.Терлецький.
С.Кубів також наголосив на важливості подальшої взаємодії між Україною та Польщею щодо консолідації міжнародної спільноти у протидії російській агресії, а також на покращення перетину українсько-польського кордону.
Як повідомляв УНН, С.Кубів обіцяє невдовзі презентувати справедливу пенсійну реформу.