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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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С.Карякин и М.Карлсен сыграли вничью во второй партии тай-брейка за шахматную корону

Киев • УНН

 • 10403 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Россиянин Сергей Карякин черными фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном во второй партии тай-брейка за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Нью-Йорке. Счет тай-брейка - 1: 1, для победы необходимо набрать 2,5 очка. Третья партия, в которой Карякин будет играть белыми фигурами, начнется через 10 минут после окончания второй, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

С.Карякин и М.Карлсен сыграли вничью во второй партии тай-брейка за шахматную корону

Ранее 12 партий матча с классическим контролем времени завершились вничью со счетом 6: 6 и по регламенту чемпионского матча соперники проводят четыре партии с контролем времени по 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход.

Если по их итогам победитель выявлен не будет, будет серия из двух партий в блиц, где у каждого шахматиста будет уже пять минут на партию плюс три секунды за ход. При необходимости будут сыграны пять таких серий.

Как сообщал УНН, действующий чемпион мира по шахматам, норвежский шахматист Магнус Карлсен, и российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграли вничью 12 партии чемпионского матча в Нью-Йорке . На 30 ноября запланирован тай-брейк - четыре коротких партии с контролем времени по 25 минут на игрока плюс десять секунд за каждый сделанный ход.

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