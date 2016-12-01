С.Карякін і М.Карлсен зіграли внічию у другій партії тай-брейку за шахову корону

Раніше 12 партій матчу з класичним контролем часу завершилися внічию з рахунком 6:6 і за регламентом чемпіонського матчу суперники проводять чотири партії з контролем часу по 25 хвилин з додаванням 10 секунд за кожен хід.

Якщо за їх підсумками переможця виявлено не буде, належить серія з двох партій у бліц, де у кожного шахіста буде вже п’ять хвилин на партію плюс три секунди за хід. При необхідності будуть зіграні п’ять таких серій.

Як повідомляв УНН, чинний чемпіон світу з шахів, норвежський шахіст Магнус Карлсен, і російський гросмейстер Сергій Карякін зіграли внічию 12-ю партію чемпіонського матчу в Нью-Йорку. На 30 листопада запланований тай-брейк — чотири коротких партії з контролем часу по 2-5 хвилин на гравця плюс десять секунд за кожний зроблений хід.