С бывшего главы Верховного Суда сняли электронный браслет - источник

С бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева сняли электронный браслет из-за проблем со здоровьем, сообщил УНН источник.

Детали

Собеседник УНН сообщил, что с экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева сняли электронный браслет. Причиной стали проблемы со здоровьем.

Напомним

Всеволод Князев 15 мая 2023 года был задержан на взятке общим размером 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда.

16 мая того же года Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия Всеволода Князева как председателя ВС. Такое решение поддержали 140 членов ВС.

18 мая того же года Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.