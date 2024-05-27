З колишнього голови Верховного Суду зняли електронний браслет - джерело
Київ • УНН
З колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва зняли електронний браслет через проблеми зі здоров'ям.
З колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва зняли електронний браслет через проблеми зі здоров'ям, повідомило УНН джерело.
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Співрозмовник УНН повідомив, що з ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва зняли електронний браслет. Причиною стали проблеми зі здоров'ям.
Нагадаємо
Всеволода Князєва 15 травня 2023 року було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів. Така неправомірна винагорода мала сприяти вирішенню питання у справі, яку розглядала Велика Палата Верховного Суду.
16 травня того ж року Верховний Суд висловив недовіру та припинив повноваження Всеволода Князєва як голови ВС. Таке рішення підтримали 140 членів ВС.
18 травня того ж року Вища рада правосуддя дала дозвіл на арешт Князєва.
Того ж дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 107 мільйонів гривень застави.