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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160515 просмотра

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С.Арбузов рассказал, как победа Д.Трампа скажется на Украине

С.Арбузов рассказал, как победа Д.Трампа скажется на Украине

Киев • УНН

 • 9086 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. После победы Дональда Трампа на выборах президента США следует ожидать снижения внешнеполитической активности этой страны. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

"Победа Дональда Трампа на выборах президента, во многом, сюрприз. Однако, я бы предостерег желающих делать глобальные выводы, особенно по его внешней политики. Для США, а для Трампа особенно важно то, что происходит у них дома. Поэтому не думаю, что в первые месяцы новой администрации мы увидим какие-то радикальные международные инициативы.

США будут заняты собой, решением внутренних проблем, которых там накопилось немало как в экономике, так и в политике. В результате следует ожидать некоторого снижения внешнеполитической активности США, уменьшение финансирования различных геополитических авантюр, что несколько разрядит ситуацию, в том числе и в Восточной Европе. Но не более того ", - отметил политик.

Вместе с тем, по мнению С.Арбузова, победу Д. Трампа можно считать плюсом для Украины как государства.

"Но для нынешней власти, полностью зависимой от поддержки американских" ястребов ", она (победа Д.Трамп - ред), действительно, грозит стать серьезным испытанием", - резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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