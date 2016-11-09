С.Арбузов розповів, як перемога Д.Трампа позначиться на Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США варто очікувати зниження зовнішньополітичної активності цієї країни. Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.
“Перемога Дональда Трампа на виборах президента, багато в чому, сюрприз. Однак, я б застеріг охочих робити глобальні висновки, особливо щодо його зовнішньої політики. Для США, а для Трампа особливо, важливіше те, що відбувається у них вдома. Тому не думаю, що в перші місяці нової адміністрації ми побачимо якісь радикальні міжнародні ініціативи.
США будуть зайняті собою, рішенням внутрішніх проблем, яких там накопичилося чимало як в економіці, так і в політиці. В результаті варто очікувати деякого зниження зовнішньополітичної активності США, зменшення фінансування різних геополітичних авантюр, що кілька розрядить ситуацію, в тому числі і в Східній Європі. Але не більше того”, — зазначив політик.
Разом з тим, на переконання С.Арбузова, перемогу Д. Трампа можна вважати плюсом для України як держави.
“Але для нинішньої влади, повністю залежною від підтримки американських "яструбів", вона ( перемога Д.Трампа — ред) , дійсно, загрожує стати серйозним випробуванням”, — резюмував він.