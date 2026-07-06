Рютте заявил, что массированный удар по Киеву свидетельствует об отчаянии путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя последнюю массированную атаку россии на Киев, заявил, что такие удары свидетельствуют об отчаянии кремля, поскольку Украина успешно сдерживает российское наступление и наносит удары по военным и экономическим целям рф. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

По словам Рютте, Украина демонстрирует успехи на поле боя, в частности нанося удары вглубь территории россии и сдерживая продвижение оккупационных войск.

То, что произошло прошлой ночью, было неизбирательной атакой на мирных жителей, инфраструктуру и города, в результате которой погибли люди. Но это не тот путь, которым россия может выиграть эту войну – подчеркнул генсек НАТО.

Отвечая на вопрос о дефиците в Украине ракет-перехватчиков, который делает ее более уязвимой для российских атак, Рютте заявил, что действующие механизмы поставок, в частности схема PURL НАТО, работают должным образом.

В то же время он подчеркнул, что союзникам необходимо значительно увеличить производство ракет-перехватчиков для усиления украинской противовоздушной обороны. Также Рютте отдельно отметил роль Соединенных Штатов в обеспечении этих поставок.

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