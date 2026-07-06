Рютте заявил, что массированный удар по Киеву свидетельствует об отчаянии путина
Киев • УНН
Генсек НАТО заявил, что удары по мирным жителям свидетельствуют об отчаянии россии, поскольку Украина успешно сдерживает наступление. Рютте призвал союзников увеличить производство ракет-перехватчиков для ПВО Украины.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя последнюю массированную атаку россии на Киев, заявил, что такие удары свидетельствуют об отчаянии кремля, поскольку Украина успешно сдерживает российское наступление и наносит удары по военным и экономическим целям рф. Об этом пишет The Guardian, передает УНН.
По словам Рютте, Украина демонстрирует успехи на поле боя, в частности нанося удары вглубь территории россии и сдерживая продвижение оккупационных войск.
То, что произошло прошлой ночью, было неизбирательной атакой на мирных жителей, инфраструктуру и города, в результате которой погибли люди. Но это не тот путь, которым россия может выиграть эту войну
Отвечая на вопрос о дефиците в Украине ракет-перехватчиков, который делает ее более уязвимой для российских атак, Рютте заявил, что действующие механизмы поставок, в частности схема PURL НАТО, работают должным образом.
В то же время он подчеркнул, что союзникам необходимо значительно увеличить производство ракет-перехватчиков для усиления украинской противовоздушной обороны. Также Рютте отдельно отметил роль Соединенных Штатов в обеспечении этих поставок.
МИД и Минобороны после удара по Киеву призвали НАТО срочно усилить ПВО Украины06.07.26, 12:53 • 2322 просмотра