МИД и Минобороны после удара по Киеву призвали НАТО срочно усилить ПВО Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного российского удара по Киеву заявил, что главным посланием Украины к саммиту НАТО должна стать необходимость защитить украинских детей от баллистического террора РФ.

Министр обороны Михаил Федоров, в свою очередь, подчеркнул, что Украина нуждается в ракетах к системам Patriot уже сейчас, а не в рамках будущих поставок, передает УНН со ссылкой на заявления руководителей профильных министерств.

Детали

В ночь на 6 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Основным направлением удара был Киев.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил 68 ракет и 351 БПЛА различных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили 37 ракет и 326 беспилотников.

В то же время баллистические ракеты снова стали главной угрозой для гражданских. Именно такие ракеты труднее всего перехватывать без достаточного количества систем Patriot и ракет-перехватчиков к ним.

Сибига сделал "главное послание" к саммиту НАТО: о чем сказал

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев пережил ужасную ночь, во время которой Россия применила более 20 баллистических ракет.

Киев пережил ужасную ночь. Более 20 баллистических ракет. Как минимум 11 погибших и десятки раненых, среди которых – дети. Защитите украинских детей от российского баллистического террора! Нет задачи, которая была бы более неотложной. Это наше главное послание к саммиту НАТО, который состоится на этой неделе - заявил Сибига.

По его словам, мировые лидеры, которые отправляются на саммит НАТО в Анкаре, должны понять, что этой ночью пережили семьи в украинской столице.

Когда мировые лидеры отправляются в Анкару, я хотел бы, чтобы они услышали то, что этой ночью услышали семьи в Киеве. Один из самых жестоких обстрелов с применением десятков баллистических ракет. Ужасная канонада громких взрывов, следовавших один за другим - подчеркнул министр.

Сибига подчеркнул, что российские войска били по мирным жителям, которые спали, в частности по жилым многоэтажкам.

По словам министра, в одном из районов из-под завалов достали погибшую семью: мать, отца и ребенка. Он добавил, что спасательные работы продолжаются, поэтому количество жертв может возрасти.

Послание Путина в Анкару простое: он будет нацеливать баллистические ракеты на спящих детей и продолжать убийства, пока сможет. Как отреагируют лидеры Альянса? - сказал Сибига.

Украина ожидает реальных решений по ПВО

Глава МИД подчеркнул, что время слабых шагов прошло, поскольку они лишь поощряют Москву продолжать террор.

Время слабых шагов прошло. Они лишь будут поощрять Москву продолжать и распространять террор за пределы Украины. Самым мощным результатом саммита в Анкаре должно стать усиление возможностей Украины защищать наших детей от российского баллистического террора. Нам нужны реальные шаги - отметил он.

Сибига отдельно подчеркнул необходимость передачи Украине ракет PAC-3 к системам Patriot.

Ракеты PAC-3 были созданы именно для того, чтобы защищать людей от такого варварства. Тысячи таких ракет хранятся на складах по всему миру на случай потенциальных угроз. Но угрозы в Украине не являются потенциальными! Российские ракеты еженедельно убивают людей - заявил министр.

Он добавил, что Украина сейчас — единственная страна в мире, которая еженедельно подвергается баллистическим атакам.

Средства защиты от этого террора должны быть именно здесь. И все решения по противовоздушной обороне нам нужны сейчас, а не позже. Ведь для нас время измеряется человеческими жизнями - подвел итог Сибига.

Федоров: баллистика снова ударила по гражданским

Министр обороны Михаил Федоров также заявил, что Россия все чаще применяет баллистические ракеты против жилых домов, поскольку не может достичь своих целей на поле боя.

"Этой ночью Россия снова совершила массированную комбинированную атаку на Украину. Наши силы ПВО сбили почти все крылатые ракеты и более 90% шахедов. Но баллистика снова нанесла удары по гражданским.

Не имея возможности достичь своих целей на поле боя, враг все чаще направляет баллистические ракеты по жилым домам, убивая мирных людей", – отметил Федоров.

По его словам, Россия сознательно наращивает количество баллистических атак и пользуется острым дефицитом ракет к системам Patriot.

"За месяц в мире производится меньше таких ракет, чем враг запускает по Украине за этот же период", – заявил министр.

Украина просит партнеров передать ракеты со складов

Федоров сообщил, что после разговоров Президента Украины с европейскими лидерами проведет серию переговоров с министрами обороны стран, которые имеют ракеты к Patriot на складах.

"Мы уже законтрактовали и продолжаем контрактовать ракеты к Patriot, поставки которых начнутся в следующем году. Наше обращение к партнерам – передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии заместить их за счет наших будущих поставок", – сказал он.

Министр подчеркнул, что временное выделение партнерами ракет со своих складов может спасти жизни украинцев.

"Простое решение для партнеров – временно выделить эти ракеты со своих складов – спасет множество жизней наших граждан. Нельзя допустить, чтобы осторожная бюрократия стала барьером для защиты человеческой жизни", – заявил Федоров.

Он подчеркнул, что ракеты нужны Украине именно сейчас – в украинской системе ПВО.

"Наша задача – как можно быстрее обеспечить Украину дополнительными ракетами к Patriot. От этого зависит защита украинского неба и жизни наших людей", – добавил министр.

Контекст

Россия усилила массированные воздушные атаки на Украину накануне саммита НАТО в Анкаре.

В ночь на 6 июля враг применил десятки ракет, в том числе баллистические и гиперзвуковые, а также сотни ударных беспилотников.

Украинская ПВО уничтожила большинство дронов и часть ракет, однако баллистические цели остаются одной из самых сложных угроз для перехвата.

Системы Patriot — ключевые для защиты от баллистических ракет.

Украина неоднократно призывала партнеров усилить противовоздушную оборону и передать дополнительные ракеты-перехватчики.

После предыдущих массированных атак Министерство обороны Украины также обращалось к партнерам с просьбой передать ракеты Patriot из имеющихся запасов в обмен на будущие поставки, которые уже законтрактованы для Украины.

На фоне новой атаки Киев снова призвал союзников принять решение без промедлений, поскольку дефицит ракет к Patriot напрямую влияет на способность Украины защищать гражданское население от российских баллистических ударов.

Напомним

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о срочной потребности Украины в ПВО после атаки РФ более 400 дронами и ракетами на Киев. Она пообещала больше финансирования и ожидает соглашения по 21-му пакету санкций ЕС в ближайшие дни.