Спасатели нашли тела погибших с судна, которое исчезло возле Стамбула
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В результате поисковых работ спасатели нашли тела 4-х членов экипажа грузового судна, которое пропало с радаров у берегов Стамбула, передает УНН со ссылкой на Daily Sabah.
Уточняется, что на борту грузового судна было 13 членов экипажа. Спасателям удалось найти тела 4-х погибших. Отмечается, что все члены экипажа были гражданами Турции.
Также сообщается, что в настоящее время продолжаются воздушные и подводные поисковые работы экипажа, которые начались в 5:00 утра по местному времени.
Исчезнувшее грузовое судно перевозило более 3 тонн железной руды из Мраморного порта Гемлик в провинции Бурса к черноморскому порту Эрегли в провинции Зонгулдак.
Напомним, недалеко от Стамбула в водах Черного моря исчезло грузовое судно, на борту которого находилось около десяти членов экипажа.