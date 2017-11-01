Спасатели нашли тела погибших с судна, которое исчезло возле Стамбула

Уточняется, что на борту грузового судна было 13 членов экипажа. Спасателям удалось найти тела 4-х погибших. Отмечается, что все члены экипажа были гражданами Турции.

Также сообщается, что в настоящее время продолжаются воздушные и подводные поисковые работы экипажа, которые начались в 5:00 утра по местному времени.

Исчезнувшее грузовое судно перевозило более 3 тонн железной руды из Мраморного порта Гемлик в провинции Бурса к черноморскому порту Эрегли в провинции Зонгулдак.

Напомним, недалеко от Стамбула в водах Черного моря исчезло грузовое судно, на борту которого находилось около десяти членов экипажа.