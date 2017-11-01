Рятувальники знайшли тіла загиблих з судна, яке зникло поблизу Стамбула
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. В результаті пошукових робіт рятувальники знайшли тіла 4-х членів екіпажу вантажного судна, яке пропало з радарів у берегів Стамбула, передає УНН посилаючись на Daily Sabah.
Уточнюється, що на борту вантажного судна було 13 членів екіпажу. Рятувальникам вдалось знайти тіла 4-х загиблих. Зазначається, що всі члени екіпажу були громадянами Туреччини.
Також повідомляється, що наразі тривають повітряні та підводні пошукові роботи екіпажу, які розпочались о 5 годині ранку за місцевим часом.
Зникле вантажне судно перевозило більше 3 тонн залізної руди з Мармурового порту Гемлик у провінції Бурса до чорноморського порту Ереглі в провінції Зонгулдак.
Нагадаємо, неподалік від Стамбула у водах Чорного моря зникло вантажне судно, на борті якого перебувало близько десяти членів екіпажу.