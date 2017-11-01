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Рятувальники знайшли тіла загиблих з судна, яке зникло поблизу Стамбула

Рятувальники знайшли тіла загиблих з судна, яке зникло поблизу Стамбула

Київ • УНН

 • 9378 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. В результаті пошукових робіт рятувальники знайшли тіла 4-х членів екіпажу вантажного судна, яке пропало з радарів у берегів Стамбула, передає УНН посилаючись на Daily Sabah.

 

Уточнюється, що на борту вантажного судна було 13 членів екіпажу. Рятувальникам вдалось знайти тіла 4-х загиблих. Зазначається, що всі члени екіпажу були громадянами Туреччини.

Також повідомляється, що наразі тривають повітряні та підводні пошукові роботи екіпажу, які розпочались о 5 годині ранку за місцевим часом.

Зникле вантажне судно перевозило більше 3 тонн залізної руди з Мармурового порту Гемлик у провінції Бурса до чорноморського порту Ереглі в провінції Зонгулдак.

Нагадаємо, неподалік від Стамбула у водах Чорного моря зникло вантажне судно, на борті якого перебувало близько десяти членів екіпажу.

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