Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Днепропетровской области

По результатам мониторинга погодных условий, 20 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 0-5 градусов, температура воздуха днем ​​1-6 градусов тепла.

В связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, ветер) на территории области произошли чрезвычайные события:

1. Отключение электроснабжения в 287 населенных пунктах, из которых 75 частично (около 101 тыс. 989 абонентов). По состоянию на 2:00 восстановлено электроснабжение в 182 населенных пунктах (81 тыс. 852 абонента). Еще осталось без электроснабжения 105 населенных пунктов, из которых 42 частично (20 тыс. 137 абонентов). Аварийными бригадами РЭС проводятся ремонтные работы.

2. Решением 29 местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах.

3. По состоянию на 4:00 проблемные участки дорог полностью расчищены.

4. Зафиксировано 514 случаев падения деревьев, из которых 261 случай в м.Днепр.

В течение суток на телефоны спецлиний "101" и "112" поступило 2 тыс. 604 звонка с просьбами оказать помощь по уборке поваленных деревьев и веток, вытягивания автотранспорта и тому подобное.

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Так, с целью оказания помощи населению, а также предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с осложнением погодных условий Главным управлением ГСЧС в Днепропетровской области организован сводный отряд в составе 32 человек личного состава и 11 единиц техники. Всего изъято 627 единиц автомобильной техники и оказана помощь 1 тыс. 457 лицам.

5. Оказана помощь по распиле деревьев в 63 случаях их падения, куда привлекались 327 человек личного состава. Всего распилены 104 дерева.

Всего в течение суток, от Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области привлекалось 166 ед. техники и 424 человека личного состава.