Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Днепропетровской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31744 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99019 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150798 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114231 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115075 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111668 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103651 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106878 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103415 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152211 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Днепропетровской области

Спасатели рассказали о последствиях непогоды в Днепропетровской области

Киев  •  УНН

 • 8000 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Днепропетровской области продолжают бороться с последствиями непогоды. Об этом сообщают работники ГУ ГСЧС Днепропетровской области, передает УНН.

По результатам мониторинга погодных условий, 20 апреля ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​местами небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12, днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 0-5 градусов, температура воздуха днем ​​1-6 градусов тепла.

В связи с ухудшением погодных условий (дождь со снегом, ветер) на территории области произошли чрезвычайные события:

1. Отключение электроснабжения в 287 населенных пунктах, из которых 75 частично (около 101 тыс. 989 абонентов). По состоянию на 2:00 восстановлено электроснабжение в 182 населенных пунктах (81 тыс. 852 абонента). Еще осталось без электроснабжения 105 населенных пунктов, из которых 42 частично (20 тыс. 137 абонентов). Аварийными бригадами РЭС проводятся ремонтные работы.

2. Решением 29 местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах.

3. По состоянию на 4:00 проблемные участки дорог полностью расчищены.

4. Зафиксировано 514 случаев падения деревьев, из которых 261 случай в м.Днепр.

В течение суток на телефоны спецлиний "101" и "112" поступило 2 тыс. 604 звонка с просьбами оказать помощь по уборке поваленных деревьев и веток, вытягивания автотранспорта и тому подобное.

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Так, с целью оказания помощи населению, а также предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с осложнением погодных условий Главным управлением ГСЧС в Днепропетровской области организован сводный отряд в составе 32 человек личного состава и 11 единиц техники. Всего изъято 627 единиц автомобильной техники и оказана помощь 1 тыс. 457 лицам.

5. Оказана помощь по распиле деревьев в 63 случаях их падения, куда привлекались 327 человек личного состава. Всего распилены 104 дерева.

Всего в течение суток, от Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области привлекалось 166 ед. техники и 424 человека личного состава.

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