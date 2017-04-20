Рятувальники розповіли про наслідки негоди на Дніпропетровщині
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 20 квітня. УНН. На Дніпропетровщині продовжують боротися з наслідками негоди. Про це повідомляють працівники ГУ ДСНС Дніпропетровської області, передає УНН.
За результатами моніторингу погодних умов 20 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер східний, 7-12, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Вночі заморозки 0-5 градусів, температура повітря вдень 1-6 градусів тепла.
У зв’язку з погіршеннями погодних умов (дощ зі снігом, вітер) на території області сталися надзвичайні події:
1. Відключення електропостачання у 287 населених пунктах, з яких 75 частково (близько 101 тис. 989 абонентів). Станом на 02:00 відновлено електропостачання у 182 населених пунктах (81 тис. 852 абоненти). Ще залишилось без електропостачання 105 населених пунктів, з яких 42 частково (20 тис. 137 абонентів). Аварійними бригадами РЕМ проводяться ремонтні роботи.
2. Рішенням 29 місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупинено навчальний процес у загальноосвітніх школах.
3. Станом на 04:00 проблемні ділянки доріг повністю розчищено.
4. Зафіксовано 514 випадків падіння дерев, з яких 261 випадок у м.Дніпро.
Протягом доби на телефони спецліній “101” та “112” надійшло 2 тис. 604 дзвінка з проханнями надати допомогу з прибирання повалених дерев та гілля, витягування автотранспорту тощо.
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Так, з метою надання допомоги населенню, а також запобіганню виникненню надзвичайних ситуацій пов’язаних з ускладненням погодних умов Головним управлінням ДСНС у Дніпропетровській області організований зведений загін у складі 32 чоловік особового складу та 11 одиниць техніки. Всього вилучено 627 одиниць автомобільної техніки та надано допомогу 1 тис. 457 особам.
5. Надано допомогу з розпилювання дерев у 63 випадках їх падіння, куди залучалось 327 чоловік особового складу. Всього розпилено 104 дерева.
Всього протягом доби, від Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області залучалось 166 од. техніки та 424 особи особового складу.