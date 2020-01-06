Спасатели рекомендуют провести Сочельник без пиротехники

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112948 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117263 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115719 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131586 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106636 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108698 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108599 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131958 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 130718 просмотра

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Спасатели рекомендуют провести Сочельник без пиротехники

Спасатели рекомендуют провести Сочельник без пиротехники

Киев  •  УНН

 • 10519 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Спасатели советуют украинцам отказаться от использования пиротехнических изделий (петард, салютов и фейерверков) в Рождественские праздники во избежание трагических случаев. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, передает УНН.

“С целью предупреждения возникновения трагических случаев во время Рождественских праздников, спасатели ГСЧС Украины советуют отказаться от использования петард, салютов и фейерверков. Кроме того, во многих населенных пунктах введен запрет на использование пиротехнических изделий до завершения боевых действий на востоке страны”, — говорится в сообщении.

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Так, “если же украинцы не представляют сочельник и рождественские выходные без пиротехнических изделий”, то в ГСЧС подчеркнули неуклонное соблюдение следующих правил безопасности:

  • покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных торговых точках и требовать у реализаторов сертификат качества; ни в коем случае не покупайте петарды и фейерверки в местах стихийных продаж;
  • перед использованием пиротехнических изделий внимательно ознакомьтесь с инструкцией и строго следуйте указаниям;
  • запрещается использовать изделия, имеющие дефекты: испорченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля;
  • запрещается запускать петарды, фейерверки, ракеты с балконов или в закрытых помещениях. Запускать фейерверки следует на расстоянии не менее 100 метров от зданий и других объектов;
  • при использовании пиротехнических изделий нельзя находиться в нетрезвом состоянии и курить;
  • запрещается хранение пиротехнических изделий у обогревателей и отопительных приборов: батарей, электрических и газовых печей;
  • не рекомендуется носить пиротехнику в карманах и приводить ее в действие (поджигать), держа в руках.
  • зажигая фейерверк, а не наклоняйтесь над ним, а постарайтесь сразу же отойти на безопасное расстояние — 30-50 метров. К любому пиротехнического изделия подходите минимум через две минуты после окончания его работы. А в многозарядных лучше не подходить еще дольше.
  • если салют не сработал, не подходите к нему близко 10-ти минут, поскольку существует большая вероятность запоздалого взрыва;
  • пристально следите за детьми и не позволяйте им пользоваться пиротехникой;
  • пиротехнику, которая сработала, залейте водой на 2 час и только после этого выбрасывайте.

Напомним, сегодня православные будут отмечать Сочельник.

Украинские Национальные Новости

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