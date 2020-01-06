Рятувальники рекомендують провести Святвечір без піротехніки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Рятувальники радять українцям відмовитися від використання піротехнічних виробів (петард, салютів та феєрверків) у Різдвяні свята для уникнення трагічних випадків. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, передає УНН.
“Із метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни”, — йдеться у повідомленні.
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Так, “якщо ж українці не уявляють святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів”, то у ДСНС наголосили на неухильному дотриманні наступних правил безпеки:
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- купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
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- перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
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- забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
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- забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
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- при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
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- забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
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- не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
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- запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань — 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
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- якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
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- пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
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- піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.
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Нагадаємо, сьогодні православні відзначатимуть Святвечір.