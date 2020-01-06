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Рятувальники рекомендують провести Святвечір без піротехніки

Рятувальники рекомендують провести Святвечір без піротехніки

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Рятувальники радять українцям відмовитися від використання піротехнічних виробів (петард, салютів та феєрверків) у Різдвяні свята для уникнення трагічних випадків. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, передає УНН.

“Із метою попередження виникнення трагічних випадків під час Різдвяних свят, рятувальники ДСНС України радять відмовитися від використання петард, салютів та феєрверків. Крім того, у багатьох населених пунктах введено заборону на використання піротехнічних виробів до завершення бойових дій на сході країни”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Святкові салюти у Києві: стало відомо, скільки тварин постраждало

Так, “якщо ж українці не уявляють святвечір та різдвяні вихідні без піротехнічних виробів”, то у ДСНС наголосили на неухильному дотриманні наступних правил безпеки:

  • купувати піротехнічні вироби необхідно тільки в спеціалізованих торгових місцях і вимагати у реалізаторів сертифікат якості; у жодному разі не купуйте петарди й феєрверки у місцях стихійного продажу;
  • перед використанням піротехнічних виробів уважно ознайомтеся з інструкцією і суворо дотримуйтесь вказівок;
  • забороняється використовувати вироби, які мають дефекти: зіпсовані, з тріщинами та іншими пошкодженнями корпусу або гніту;
  • забороняється запускати петарди, феєрверки, ракети з балконів чи у закритих приміщеннях. Запускати феєрверки слід на відстані не менше 100 метрів від будинків та інших об’єктів;
  • при використанні піротехнічних виробів не можна перебувати в нетверезому стані і курити;
  • забороняється зберігання піротехнічних виробів біля обігрівачів і опалювальних приладів: батарей, електричних і газових печей;
  • не рекомендується носити піротехніку в кишенях та приводити її в дію (підпалювати), тримаючи в руках.
  • запалюючи феєрверк, не нахиляйтеся над ним, а постарайтеся відразу ж відійти на безпечну відстань — 30-50 метрів. До будь-якого піротехнічного виробу підходьте мінімум через дві хвилини після закінчення його роботи. А до багатозарядних краще не наближатися ще довше.
  • якщо салют не спрацював, не підходьте до нього близько 10-ти хвилин, оскільки існує велика вірогідність запізнілого вибуху;
  • пильно стежте за дітьми та не дозволяйте їм користуватися піротехнікою;
  • піротехніку, яка спрацювала, залийте водою на дві години і лише після цього викидайте.

Нагадаємо, сьогодні православні відзначатимуть Святвечір.

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