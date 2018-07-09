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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57154 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106780 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128107 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135384 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 171248 просмотра

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7 марта, 17:42 • 154040 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141628 просмотра

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Спасатели предупредили о риске подъема уровней воды в реках

Киев  •  УНН

 • 8688 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Подъем уровней воды на реках Украины ожидается сегодня из-за ожидаемых сильных осадков. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

"По данным Укргидрометцентра, 9 июля в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Серета, бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м", - говорится в сообщении.

Возможно формирование значительного местного и склонного стока при сильных дождях.

Кроме того, спасатели предупредили о пожарной опасности на территории страны.

"9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В Киевской области сегодня будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.

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Напомним, в результате наводнения поток реки смыл часть летнего зала колыбы в Ивано-Франковской области.

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