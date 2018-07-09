Спасатели предупредили о риске подъема уровней воды в реках
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Подъем уровней воды на реках Украины ожидается сегодня из-за ожидаемых сильных осадков. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 9 июля в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках бассейнов Прута и Серета, бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м", - говорится в сообщении.
Возможно формирование значительного местного и склонного стока при сильных дождях.
Кроме того, спасатели предупредили о пожарной опасности на территории страны.
"9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - отметили в ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В Киевской области сегодня будет преобладать высокая (4 класса) пожарная опасность.
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Напомним, в результате наводнения поток реки смыл часть летнего зала колыбы в Ивано-Франковской области.