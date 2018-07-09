Рятувальники попередили про ризик підйому рівнів води в річках
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Підйом рівнів води на річках України очікується сьогодні через очікувані сильні опади. Про це повідомила прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За даними Укргідрометцентру, 9 липня у зв'язку з очікуваними сильними опадами, на річках басейнів Прута та Сірету, басейну Дністра в межах Івано-Франківської області очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2-0,7 м", - йдеться в повідомленні.
Можливе формування значного місцевого та схилового стоку при сильних дощах.
Крім того, рятувальники попередили про пожежну небезпеку на території країни.
"9 липня у Донецькій, Запорізькій, більшості районів Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської та Черкаської областей надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - зазначили у ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
У Київській області сьогодні переважатиме висока (4 класу) пожежна небезпека.
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Нагадаємо, внаслідок повені потік річки змив частину літнього залу колиби в Івано-Франківській області.