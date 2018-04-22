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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Спасатели предупредили о продолжении весеннего половодья в Украине

Киев • УНН

 • 10908 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Сегодня продолжится развитие весеннего половодья на водоемах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели предупредили о продолжении весеннего половодья в Украине

Как проинформировал Укргидрометцентр, суточная интенсивность повышения уровня воды будет составлять 4-10 см на Верхнем Днепре, Десне, Сейме с последующим затоплением заводей и обтоплением территорий и объектов в Черниговской и Сумской областях. Также с нарушением транспортного сообщения в Городнянском и Новгород-Северском районах и с достижением начальных опасных отметок обтоплення пониженных территорий отдельных населенных пунктов. Ожидается нарушение транспортного сообщения в Репкинском районе Черниговской области.

Что касается пожарной опасности на территории нашей страны, то 22-23 апреля будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 22 апреля на большей части территории Украины осадков не ожидается. Прогнозируются локальные дожди, которые будут чередоваться с сухой погодой.

Украинские Национальные Новости

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