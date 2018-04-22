Рятувальники попередили про продовження весняного водопілля в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Сьогодні продовжиться розвиток весняного водопілля на водоймах України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Як проінформував Укргідрометцентр, добова інтенсивність підвищення рівнів води складатиме 4-10 см на Верхньому Дніпрі, Десні, Сеймі з подальшим затопленням заплав та обтопленням територій та об'єктів у Чернігівській та Сумській областях. Також з порушенням транспортного сполучення у Городнянському та Новгород-Сіверському районах та з досягненням початкових небезпечних відміток обтоплення понижених територій окремих населених пунктів. Очікується порушення транспортного сполучення у Ріпкинському районі Чернігівської області.
Щодо пожежної небезпеки на території нашої країни, то 22-23 квітня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, 22 квітня на більшості території України опадів не очікується. Прогнозуються локальні дощі, які чергуватимуться із сухою погодою.